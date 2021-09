Calcio: Milan, domani Florenzi si opera al menisco (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. - (Adnkronos) - Brutte notizie per Alessandro Florenzi dopo il consulto al ginocchio sinistro effettuato questa mattina. L'esterno del Milan si dovrà operare in artroscopia al ginocchio per un problema al menisco. Il trentenne romano si opererà domani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)o, 30 set. - (Adnkronos) - Brutte notizie per Alessandrodopo il consulto al ginocchio sinistro effettuato questa mattina. L'esterno delsi dovràre in artroscopia al ginocchio per un problema al. Il trentenne romano si opererà

Advertising

AndreaBricchi77 : Questa partita l’ha vinta l’arbitro contro un grandissimo Milan. Brava @UEFAcom_it, continua così. Il calcio è del popolo ???????????????? - Gazzetta_it : Cakir, c’era una volta un grande arbitro. Dopo #MilanAtletico è in arrivo lo stop #UCL - Corriere : Milan-Atletico, anche per l’Uefa l’arbitro ha sbagliato: Cakir sarà fermato (con il var... - sabry_vet : RT @Eurosport_IT: Forza Alessandro @Florenzi ?? #Florenzi | #Milan | #SerieA - palleinfiammate : RT @Corriere: Milan-Atletico, anche per l’Uefa l’arbitro ha sbagliato: Cakir sarà fermato (con il var... -