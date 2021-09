Calcio: Lotito, ‘come mai sono qui? C'è il Consiglio federale mi sembra' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Come mai sono qui in Figc? Mi sembra ci sia il Consiglio federale”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito entrando nella sede della FederCalcio in Via Allegri a Roma dove è in programma alle 12 il Consiglio federale. Il consigliere di Lega portava con sé dei documenti in una cartellina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Come maiin Figc? Mici sia il”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudioentrando nella sede della Federin Via Allegri a Roma dove è in programma alle 12 il. Il consigliere di Lega portava con sé dei documenti in una cartellina.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lotito Mitologia di Walter Sabatini È il Franco Califano del calcio. I guai se li è sempre andati a cercare. Ha lavorato con Lotito, con Zamparini. Ed è sempre andato via lui. Non vi tediamo con l'elenco dei calciatori che ha scovato. ...

Lotito e i medici, ecco perché va ridotta la pena Processato, giudicato, condannato, quasi giustiziato, alla fine riabilitato. La spunta sempre Lotito , aveva ragione lui, lo dicono le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni . Le incriminazioni più gravi del caso "tamponi" sono cadute, il presidente e i medici sono stati scagionati dal ...

