Calcio | Lega Pro Ghirelli ' Lavoriamo per ritorno tifosi sugli spalti'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tante le iniziative in campo: mini abbonamenti, biglietti ai bambini e agevolazioni alle aziende FIRENZE - "LaPro è un grande team che vuole riportare la passione negli stadi. Tutte le nostre ...

Advertising

capuanogio : ?? Caso #DAZN: 10 domande per la Lega @SerieA - capuanogio : ?? Data un'occhiata ai giornali, oggi non leggerete molto su #DAZN e le sue vicende di ieri. Convinto che il tema i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Riscopriamo tutti il bello di andare allo stadio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Riscopriamo tutti il bello di andare allo stadio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Riscopriamo tutti il bello di andare allo stadio' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega

Dapper Labs e la NFL, lache raccoglie le principali squadre di football americano, hanno raggiunto un accordo per la ... il principale negozio NFT di, che ha ottenuto un finanziamento da ...Stop alle multiproprietà nelprofessionistico dalla stagione 2024 - 2025 , è quanto ha deciso il Consiglio federale della ...di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club dalla...Roma, 30 set. - (Adnkronos) - “La Lega Pro è un grande team che vuole riportare la passione negli stadi. Tutte le nostre squadre si stanno muovendo con iniziative volte a far tornare l’abitudine a tor ...Il Consiglio Federale approva all'unanimità un provvedimento storico che riguarda le proprietà di Bari e il Mantova ...