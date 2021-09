Calcio, la Nazionale italiana U21 giocherà in amichevole contro la Romania a Frosinone (Di giovedì 30 settembre 2021) La Nazionale italiana U21 di Calcio allenata da Paolo Nicolato tornerà presto in scena per le qualificazioni agli Europei 2023. Gli azzurrini, vittoriosi nei primi due match contro il Lussemburgo (3-0) e Montenegro (1-0), si prepareranno per giocare contro Bosnia ed Erzegovina (8 ottobre, Zenica), Svezia (12 ottobre, Monza) e Repubblica d’Irlanda (12 novembre, Dublino) in sfide importanti per definire il quadro del proprio raggruppamento. Nicolato dovrà plasmare nel più breve tempo possibile la sua squadra e per questo il 16 novembre alle ore 17.30 la formazione italiana disputerà un’amichevole contro la Romania proprio per dare supporto al lavoro tecnico del CT. Il match, previsto al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) LaU21 diallenata da Paolo Nicolato tornerà presto in scena per le qualificazioni agli Europei 2023. Gli azzurrini, vittoriosi nei primi due matchil Lussemburgo (3-0) e Montenegro (1-0), si prepareranno per giocareBosnia ed Erzegovina (8 ottobre, Zenica), Svezia (12 ottobre, Monza) e Repubblica d’Irlanda (12 novembre, Dublino) in sfide importanti per definire il quadro del proprio raggruppamento. Nicolato dovrà plasmare nel più breve tempo possibile la sua squadra e per questo il 16 novembre alle ore 17.30 la formazionedisputerà un’laproprio per dare supporto al lavoro tecnico del CT. Il match, previsto al ‘Benito Stirpe’ di, sarà ...

