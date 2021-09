Calcio | la Lazio domina e vince 2-0 con il Lokomotiv Mosca in Europa League Primo posto nel girone ancora alla portata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Seconda vittoria consecutiva (dopo il 3-2 nel derby) per ladi Maurizio Sarri, che riscatta la brutta sconfitta di Istanbul e si rimette in corsa per la qualificazione nel gruppo E dell’2021-2022. I biancocelesti si sono imposti per 2-0 sul, balzando al secondodeldopo due giornate ad una sola lunghezza dcapolista Galatasaray. Approcciopartita molto aggressivo da parte dei padroni di casa, che creano diverse buone occasioni per poi sbloccare la sfida al 13? con il gol del nuovo acquisto laziale Basic su assist di un ispirato Pedro. Lacontinua ad attaccare con convinzione e si procura tante palle gol, trovando la rete del raddoppio al 38? con Patric su ...

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, il caso tamponi e lo scandalo del porto delle nebbie #SerieA - capuanogio : ?? Calcio italiano, anno 2021: #Lotito si presenta al Consiglio #Figc #Gravina lo fa uscire ricordandogli che è 's… - CorSport : #LazioLokomotiv 2-0: #Basic e #Patric, primi gol europei per #Sarri ?? - TV7Benevento : **Calcio: Europa League, Lazio-Lokomotiv 2-0, a segno Basic e Patric**... - SkySport : Tare torna sul derby: 'Mou deve imparare a perdere'. Tiago Pinto: 'Noi danneggiati' #SkySport #Tare #TiagoPinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio

ROMA - Labatte la Lokomotiv Mosca per 2 - 0 nella seconda giornata di Europa League. Ad aprire le marcature è Basic, il raddoppio lo firma Patric, entrambe le reti arrivano nella prima frazione di ......di testa al 13' sfruttando al meglio un cross di Pedro e Patric al 38' deve solo spingere in porta un pallone deviato dal portiere ospite sugli sviluppi di und'angolo. Nella ripresa la...Daniele è la speranza de un.' E' stato il ragazzo della Curva Sud in campo con la sua seconda pelle. Ultimo commento: 'E come fa a cresce se anziché andare a farsi le ossa in serie C come Lucarelli, s ...Seconda vittoria consecutiva (dopo il 3-2 nel derby) per la Lazio di Maurizio Sarri, che riscatta la brutta sconfitta di Istanbul e si rimette in corsa per la qualificazione nel gruppo E dell'Europa L ...