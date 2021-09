Calcio, i convocati dell’Italia per le Final Four di Nations League. Pellegrini si aggiunge a 22 Campioni d’Europa (Di giovedì 30 settembre 2021) Il CT Roberto Mancini ha diramato ufficialmente la lista dei 23 convocati per la fase Finale della Nations League 2020-2021, seconda edizione della nuova manifestazione per nazionali creata dalla UEFA. Nella lista figurano ben 22 dei 26 Azzurri Campioni d’Europa in carica, a cui si aggiunge il centrocampista offensivo della Roma Lorenzo Pellegrini. Rispetto alla rosa che ha trionfato a Wembley, sono assenti solo gli infortunati Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola, Alessandro Florenzi e Gaetano Castrovilli. L’Italia affronterà in semiFinale la Spagna (come agli ultimi Europei) mercoledì 6 ottobre allo stadio San Siro di Milano con in palio un posto per la Finalissima, contro la vincente della sfida tra Francia e Belgio, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Il CT Roberto Mancini ha diramato ufficialmente la lista dei 23per la fasee della2020-2021, seconda edizione della nuova manifestazione per nazionali creata dalla UEFA. Nella lista figurano ben 22 dei 26 Azzurriin carica, a cui siil centrocampista offensivo della Roma Lorenzo. Rispetto alla rosa che ha trionfato a Wembley, sono assenti solo gli infortunati Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola, Alessandro Florenzi e Gaetano Castrovilli. L’Italia affronterà in semie la Spagna (come agli ultimi Europei) mercoledì 6 ottobre allo stadio San Siro di Milano con in palio un posto per laissima, contro la vincente della sfida tra Francia e Belgio, ...

