Calcio | Gravina | ‘Lotito? Ama le sfide | per noi ancora vige la squalifica'

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - "Lotito? Non è successo nulla. Lui ama le sfide. La responsabilità di Lotito è passata in giudicato, non è stata annullata nessuna condanna. E' ritenuto responsabile e per noi ancora vige la squalifica". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio federale. "Lotito si è presentato ed ha lasciato una sua dichiarazione ritenendo di non essere più squalificato", ha aggiunto il numero uno del Calcio italiano.

