Calcio | Fiorentina | Olybet Tv nuovo official infotainment partner

Firenze, 30 set. – (Adnkronos) – La Fiorentina e la piattaforma di sport e intrattenimento Olybet.TV hanno annunciato oggi l'accordo che renderà Olybet.TV il nuovo official infotainment partner del club. Olybet.TV, si legge in una nota, offre un'ampia selezione di sport, intrattenimento, notizie, competizioni ed eventi dal vivo a cui è possibile accedere a livello globale.

