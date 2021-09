Calcio: Ecco i 23 della Francia per Nations League, ancora fuori Giroud (Di giovedì 30 settembre 2021) Presenti gli "italiani" Maignan, Theo Hernandez, Veretout e Rabiot PARIGI (Francia) - Olivier Giroud resta ancora fuori, confermati Jordan Veretout e Theo Hernandez, fra gli "italiani" ci sono anche ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Presenti gli "italiani" Maignan, Theo Hernandez, Veretout e Rabiot PARIGI () - Olivierresta, confermati Jordan Veretout e Theo Hernandez, fra gli "italiani" ci sono anche ...

Advertising

SkySport : ??? Conte: 'Ecco perché ho sempre voluto Lukaku' ? Antonio Conte racconta Romelu Lukaku negli studi di Sky Sport: l'… - Paolo_Bargiggia : Ecco chi ha portato nel calcio italiano il disastro @DAZN_IT senza rispetto per gli appassionati. @SerieA ?????? - Calcio_Casteddu : ? Parla il tecnico rossoblù ? Domani la gara contro il #Venezia ?? Ecco le sue parole #Mazzarri #Cagliari… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League: Spagna; convocato anche 17enne Gavi Ecco i 23 per la sfida con gli azzurri a San Siro del 6 ottobre - VlnN94 : @mettawrldrip @cropyJ03 Diciamo che la Juve negli ultimi anni non ha saputo fare nessun tipo di calcio, ecco -