Calcio: domani Cagliari - Venezia, in palio punti pesanti (Di giovedì 30 settembre 2021) Sei giornate di campionato e già gli errori vanno ridotti al minimo. Cagliari e Venezia si sfidano domani sera alla Unipol Domus Arena nell'anticipo di Serie A che mette in palio punti pesantissimi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Sei giornate di campionato e già gli errori vanno ridotti al minimo.si sfidanosera alla Unipol Domus Arena nell'anticipo di Serie A che mette inssimi ...

Advertising

Azzurri : ?? Oggi, domani e domenica al @museocoverciano sarà presente la Coppa di #EURO2020 conquistata dagli #Azzurri ?? Ob… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti in chiave salvezza - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti in chiave salvezza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti in chiave salvezza - apetrazzuolo : SERIE A - Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti in chiave salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio domani Calcio: domani Cagliari - Venezia, in palio punti pesanti In questa stagione il Cagliari ha ottenuto gli unici punti grazie a un doppio 2 - 2: lo stesso risultato esatto domani sera pagherebbe 16 volte la posta. Finora l'uomo in più per i rossoblù di ...

Napoli, Ghoulam guarito. Potrebbe rientrare contro la Fiorentina CALCIO NAPOLI - Faouzi Ghoulam ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e potrebbe essere ... Per domani sono tutti pronti, a parte Ghoulam che ho lasciato fuori dalla lista'. Il calciatore, fanno ...

Calcio: domani Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti - Calcio ANSA Nuova Europa Calcio: domani Cagliari-Venezia, in palio punti pesanti Sei giornate di campionato e già gli errori vanno ridotti al minimo. Cagliari e Venezia si sfidano domani sera alla Unipol Domus Arena nell'anticipo di Serie A che mette in palio punti pesantissimi pe ...

Cagliari, la spinta del tifo: per Mazzarri è vietato sbagliare CAGLIARI - Siamo solo alla 7ª giornata, ma per il Cagliari la gara con il Venezia di domani (anticipo del venerdì) assume già i contorni dello scontro salvezza. Dopo il ko di Napoli mister Mazzarri vo ...

In questa stagione il Cagliari ha ottenuto gli unici punti grazie a un doppio 2 - 2: lo stesso risultato esattosera pagherebbe 16 volte la posta. Finora l'uomo in più per i rossoblù di ...NAPOLI - Faouzi Ghoulam ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e potrebbe essere ... Persono tutti pronti, a parte Ghoulam che ho lasciato fuori dalla lista'. Il calciatore, fanno ...Sei giornate di campionato e già gli errori vanno ridotti al minimo. Cagliari e Venezia si sfidano domani sera alla Unipol Domus Arena nell'anticipo di Serie A che mette in palio punti pesantissimi pe ...CAGLIARI - Siamo solo alla 7ª giornata, ma per il Cagliari la gara con il Venezia di domani (anticipo del venerdì) assume già i contorni dello scontro salvezza. Dopo il ko di Napoli mister Mazzarri vo ...