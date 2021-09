Calcio | Copa Libertadores | finale tutta brasiliana tra Flamengo e Palmeiras

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Ladisarà. Nella notte italiana ilha battuto gli ecuadoriani del Barcelona per 2-0 grazie a una doppietta di Bruno Henrique (18', 50') nel ritorno della semi. Nellache si giocherà il 27 novembre allo staio del 'Centenario' di Montevieo i 'rubronegro' sfideranno i campioni in carica del, che con due pareggi (0-0 e 1-1) hanno avuto la meglio sull'Atletico Mineiro grazie al gol segnato in trasferta.

Per il calcio italiano si registra anche il turno infrasettimanale di Serie C con il girone A e C ... Partiamo dalla Copa Libertadores dove Atletico - MG e Palmeiras hanno pareggiato 1 - 1: in vantaggio ...Roma, 30 set. - La finale di Copa Libertadores sarà tutta brasiliana. Nella notte italiana il Flamengo ha battuto gli ecuadoriani del Barcelona per 2-0 grazie a ...