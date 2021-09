Calcio: Consiglio Figc, vietata partecipazione in più di una società professionistica (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Il Consiglio federale della Figc ha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell'affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l'inizio della stagione 2024/2025. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Ilfederale dellaha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasisocietaria in più di un club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell'affiliazione, per quelleche dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l'inizio della stagione 2024/2025.

Advertising

capuanogio : ?? Calcio italiano, anno 2021: #Lotito si presenta al Consiglio #Figc #Gravina lo fa uscire ricordandogli che è 's… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Consiglio Figc, stop alla multiproprietà dalla stagione'24/25, Gravina: 'Non si potrà avere neanche alcuna parte… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Consiglio Figc, stop alla multiproprietà dalla stagione'24/25, Gravina: 'Non si potrà avere neanche alcuna parte… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Consiglio Figc, stop alla multiproprietà dalla stagione'24/25, Gravina: 'Non si potrà avere neanche alcuna parte… - apetrazzuolo : NEWS - Consiglio Figc, stop alla multiproprietà dalla stagione'24/25, Gravina: 'Non si potrà avere neanche alcuna p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Consiglio Consiglio Comunale di Arezzo, le interrogazioni I progetti del Comune avrebbero potuto consentire interventi sul palazzetto di San Lorentino e su altri tre importanti impianti legati al calcio, al tennis e al ciclismo. Tutti questi progetti ...

Consiglio Comunale 30 settembre 2021 I progetti del Comune avrebbero potuto consentire interventi sul palazzetto di San Lorentino e su altri tre importanti impianti legati al calcio, al tennis e al ciclismo. Tutti questi progetti ...

Federcalcio, il Calcio a 5 torna in Consiglio la Repubblica VIDEO / VERNA REPLICA AL MIANO CALCIO: «NON E' UNA FRAZIONE DIMENTICATA...PRIORITA' SEMPRE AL CIMITERO» Difende la sua posizione e quella del Comune di Teramo, l'assessore Maurizio Verna dopo la protesta dei dirigenti del Miano Calcio fuori dal consiglio comunale. "La priorità è e resta - per Verna - il ...

Consiglio Figc, scoppia il caso Lotito. Gravina: "Sei squalificato, non puoi partecipare" Ma il presidente federale Gabriele Gravina lo stoppa e dice: “Sei squalificato”. In base a questa interpretazione, Lotito è tuttora squalificato in attesa del nuovo pronunciamento della Corte d’Appell ...

I progetti del Comune avrebbero potuto consentire interventi sul palazzetto di San Lorentino e su altri tre importanti impianti legati al, al tennis e al ciclismo. Tutti questi progetti ...I progetti del Comune avrebbero potuto consentire interventi sul palazzetto di San Lorentino e su altri tre importanti impianti legati al, al tennis e al ciclismo. Tutti questi progetti ...Difende la sua posizione e quella del Comune di Teramo, l'assessore Maurizio Verna dopo la protesta dei dirigenti del Miano Calcio fuori dal consiglio comunale. "La priorità è e resta - per Verna - il ...Ma il presidente federale Gabriele Gravina lo stoppa e dice: “Sei squalificato”. In base a questa interpretazione, Lotito è tuttora squalificato in attesa del nuovo pronunciamento della Corte d’Appell ...