**Calcio: Conference League, tris Roma contro lo Zorya Luhansk** (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – La Roma supera senza problemi lo scoglio Zorya Luhansk in Conference League. La squadra di Mourinho dopo il ko nel derby si impone in trasferta per 3-0 grazie ai gol di El Shaarawy, Smalling e Abraham. La Roma in Ucraina i toglie quindi le scorie del derby e mantiene la leadership del proprio girone con 6 punti dopo due gare. Per l'occasione Mourinho fa abbondante turnover: lasciati a riposo a Roma Karsdorp e Veretout li rimpiazza inserendo Ibanez a destra e Darboe a centrocampo. Poi dà spazio a Kumbulla, Smalling, Carles Perez e Shomurodov rilanciando Pellegrini e confermando Cristante ed El Shaarawy. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

