Calcio | Bologna | Soumaoro positivo al coronavirus

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il giocatore è in isolamento, salterà la gara con la Lazio- Un caso dial: si tratta di Adama. È la stessa società felsinea a comunicare in una nota che, "in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bologna

Il giocatore è in isolamento, salterà la gara con la Lazio- Un caso di coronavirus al: si tratta di Adama Soumaoro. È la stessa società felsinea a comunicare in una nota che, "in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid - 19 del calciatore Adama ...- Torna ad affacciarsi il Coronavirus in Serie A e al. In seguito ai test effettuati è emersa la positività del difensore rossoblù Adama Soumaoro , già posto in isolamento domiciliare come ha reso noto lo stesso club rossoblù con questo ...Juan Arciniegas, managind director di 777 Partners, spiga a Forbes una delle ragioni acquisto del Genoa operato dalla holding USA ...Un caso di coronavirus al Bologna: si tratta di Adama Soumaoro. E' la stessa società felsinea a comunicare in una nota che, "in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 de ...