Calcio a 5 | Mondiali Lituania 2021 | il Portogallo batte il Kazakistan ai rigori e vola in finale con l’Argentina

(Di giovedì 30 settembre 2021) La finalissima di domenica prossima deidia 5, in corso di svolgimento in, vedràaffrontare il. I Lusitani infatti si sono qualificati all’atto che assegnerà la coppa superando 4-3 aiil. Ecco cosa è successo oggi alla Kaunas Arena.a 5,4-3 (dcr) La partita è nervosa. Le squadre sembrano conoscersi a memoria: provano a creare, ma senza costrutto. Il primo tempo scivia su un tesissimo 0-0. Nella ripresa, la musica cambia. Ilaumenta il ritmo, trova un varco giusto e passa al 23? con la zampata di Pany, ...

Advertising

ilgiannelli : @CucchiRiccardo Ci abbiamo vinto dei mondiali giocando così, dov'è il problema? Non fa parte solo del nostro calcio… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Dove arriverà l'ItalVolley ai Mondiali? ?????? #Pallavolo | #Volleyball | #Electrifying2022 | #ItalVolley - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ???? ITALIA ???? Canada ???? Cina ???? Turchia Scopri di più: - SanMarino_RTV : #Mondiali #Futsal | l'#Argentina batte il #Brasile ed è in finale - sportli26181512 : Inghilterra, c'è anche Tomori nella lista dei convocati di Southgate: Tra i 23 tornano anche il portiere dell'Arsen… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mondiali

... nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchettoper accedere alle immagini mentre nel ... l'Italia, nelle qualificazioni ai2022, ha vinto 2 - 0 in Lituania ed era stato proprio ...... compreso quello con la Svezia che costò la qualificazione ai2018. Il digiuno da vittorie ... quello della serie di imbattibilità più lunga della storia dela livello di Nazionali: 37 ...La finalissima di domenica prossima dei Mondiali di calcio a 5, in corso di svolgimento in Lituania, vedrà l'Argentina affrontare il Portogallo. I Lusitani infatti si sono qualificati all'atto che ass ...è il mondiale ogni due anni, unito a meno soste e qualificazioni concentrate nel mese di ottobre. Oggi, in quello che lo stesso Infantino ha definito "il processo di consultazione più inclusivo e ...