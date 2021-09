Cagliari-Venezia (1 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 30 settembre 2021) L’arrivo di Mazzarri sulla panchina del Cagliari aveva generato una scossa che aveva portato all’ottima prestazione contro la Lazio ma i limiti della rosa sembrano tali che anche il cambio di allenatore non ha cambiato la classifica e adesso dopo le due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli la prospettiva di lottare nuovamente per la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 30 settembre 2021) L’arrivo di Mazzarri sulla panchina delaveva generato una scossa che aveva portato all’ottima prestazione contro la Lazio ma i limiti della rosa sembrano tali che anche il cambio di allenatore non ha cambiato la classifica e adesso dopo le due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli la prospettiva di lottare nuovamente per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Cagliari-Venezia, le parole di Walter Mazzarri alla vigilia - diazrj : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - infobetting : Cagliari-Venezia (1 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri: 'Venezia? Non guardo la classifica': Il tecnico rossoblù: 'Ai ragazzi l'ho detto: il calcio non… - CagliariNews24 : Quota molto alta per la vittoria del Venezia ?? -