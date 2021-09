Cagliari, furto da 8 euro in un negozio: l’imputato 73enne rischia 6 anni di reclusione (Di giovedì 30 settembre 2021) . Una vicenda incredibile che vede protagonista un pensionato di Cagliari. L’uomo ha cercato di rubare alcune ?scatolette di aghi per un valore complessivo di 8 euro. L’anziano sarà sottoposto a processo e rischia 6 anni di reclusione per furto aggravato. Una storia giudiziaria che ha sconvolto anche il magistrato assegnato al caso: “Davvero volete che io faccia questo processo?” Aveva cercato di portar via di nascosto tre scatolette di aghi per la macchina da cucire. Un furto, quello in un grande magazzino di Cagliari, che avrebbe un valore complessivo di circa 8 euro. Sicuramente poca roba per il sistema giudiziario italiano, solitamente impegnato in ben altre vicende. Invece il 73enne che ha cercato di sottrarre la ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) . Una vicenda incredibile che vede protagonista un pensionato di. L’uomo ha cercato di rubare alcune ?scatolette di aghi per un valore complessivo di 8. L’anziano sarà sottoposto a processo ediperaggravato. Una storia giudiziaria che ha sconvolto anche il magistrato assegnato al caso: “Davvero volete che io faccia questo processo?” Aveva cercato di portar via di nascosto tre scatolette di aghi per la macchina da cucire. Un, quello in un grande magazzino di, che avrebbe un valore complessivo di circa 8. Sicuramente poca roba per il sistema giudiziario italiano, solitamente impegnato in ben altre vicende. Invece ilche ha cercato di sottrarre la ...

Advertising

LucianoDavite : Cagliari furto da 8 euro in un negozio: l'imputato 73enne rischia 6 anni di reclusione. Se invece rubi 49 milioni a… - annamariamoscar : EVVIVA LA GIUSTIZIA! FINALMENTE UN LADRO IN GALERA ?????????? - Lspazio1 : Cagliari, 73enne rischia fino a 6 anni di carcere per un furto in negozio da 8 euro - V_Mazzotta : Rimango scioccato. #Processato a 73 anni per aver #rubato tre piccole #confezioni di #aghi da un #supermercato valo… - Dario_VdA : RT @Labatarde2: Cagliari, pensionato a processo per un furto di 8 euro di aghi per cucire -