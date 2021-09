Cade da impalcatura | morto operaio nel Reggiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Infortunio sul lavoro mortale in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, nel, dove - intorno alle 14 - unedile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito di ...

MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, cade dall'impalcatura: morto un operaio 56enne #reggioemilia - Agenzia_Ansa : FLASH | Cade da impalcatura, operaio muore nel Reggiano #ANSA

... intervenuto insieme Carabinieri di Albinea, l'uomo si trovava su unaquando, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo. . 30 settembre 2021... grave un 16enne Incidente sul lavoro a Roma, operaiodall'undicesimo piano e muore: chi era la vittima Fabrizio Pietropaoli , operaio edile di 47 anni, è morto cadendo da un'all'...Bologna, 30 settembre 2021 - Infortunio sul lavoro mortale in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, nel Reggiano, dove - intorno alle 14 - un operaio edile 56enne è deceduto per le gravi l ...Piombato a terra da un'altezza di 10 metri mentre faceva lavori di manutenzione a un tetto, è stato soccorso invano dal 118 ...