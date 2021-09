Burioni: "Vaccinati e non vaccinati: visti questi dati, chi è che sta facendo da cavia?" (Di giovedì 30 settembre 2021) “Considerato l’andamento dell’epidemia tra i vaccinati e i non vaccinati, quale dei due gruppi sta facendo da cavia nell’esperimento in corso per determinare l’efficacia dei vaccini?”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, condividendo un grafico con i dati riguardanti i nuovi casi, gli ospedalizzati, i ricoverati in terapia intensiva e i decessi nel periodo che va dal 21 al 21 settembre. Considerato l'andamento dell'epidemia tra i vaccinati e i non vaccinati, quale dei due gruppi sta facendo da cavia nell'esperimento in corso per determinare l'efficacia dei vaccini? (da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) “Considerato l’andamento dell’epidemia tra ie i non, quale dei due gruppi stadanell’esperimento in corso per determinare l’efficacia dei vaccini?”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, condividendo un grafico con iriguardanti i nuovi casi, gli ospedalizzati, i ricoverati in terapia intensiva e i decessi nel periodo che va dal 21 al 21 settembre. Considerato l'andamento dell'epidemia tra ie i non, quale dei due gruppi stadanell'esperimento in corso per determinare l'efficacia dei vaccini? (da ...

Advertising

MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Burioni: 'Vaccinati e non vaccinati: visti questi dati, chi è che sta facendo da cavia?' - HuffPostItalia : Burioni: 'Vaccinati e non vaccinati: visti questi dati, chi è che sta facendo da cavia?' - Traiano73 : RT @Arit72: @danielegabrieli Ma è lo stesso burioni che giurava che astrazeneca era ok, salvo cambiare idea dopo un mese (sulla pelle dei v… - Arit72 : @danielegabrieli Ma è lo stesso burioni che giurava che astrazeneca era ok, salvo cambiare idea dopo un mese (sulla… - NANIADanilo : @vulcania6 @GiorgiaMeloni La responsabilità della vita di una persona nn ce l’ha Draghi.E comunque sta storia della… -