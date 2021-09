Bufera su La Stampa | Berlusconi smentisce l’intervista | “Mai detto quelle parole su Meloni e Salvini”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Il presidente Silvionon ha mai rilasciato alcuna intervista a ‘La’ elea lui attribuite”. È quanto si legge in una nota che mette la parola fine ai tam tam meditici che avevano estrapolato una frase velenosa contro gli alleati. Si parlava di leadership e al cronista del quotidiano diretto da Massimo Giannini il capo di Forza Italia avrebbe risposto: «Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica, poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A? Alla? Ma dai, non scherziamo». Subito la dichierazione esplosiva contro i segretari di Lega e Fratelli d’Italia, aveva ingolosito i siti on line che hanno rilanciato il colloquio su questa frase “incriminata”.: “Mai dette ...