Brutte notizie per Spalletti | saltano la prossima sfida

Il primo tempo di Napoli-Spartak Mosca si è concluso con gli azzurri in vantaggio per 1-0, ma questa è stata l'unica notizia positiva per Spalletti. Espulsione Mario Rui Il Napoli sta giocando in dieci uomini a causa dell'espulsione di Mario Rui arrivata al 29' e, di conseguenza, il portoghese salterà il prossimo match contro il Legia. Ma non sarà l'unico indisponibile per Spalletti: anche Di Lorenzo sarà squalificato. Il numero 22 azzurro era diffidato ed è stato ammonito nel finale del primo tempo in seguito alla rissa scoppiata in area di rigore del Napoli.

