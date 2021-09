Brumotti torna con forza contro lo spaccio di droga nel centro di Guidonia Roma

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 30 settembre 2021) In un servizio di ieri di Striscia la notizia su Canale 5, Vittoriosi è recato in una piazza dina portando alla luce come solo lui fa delle realtà davvero disastrose. L’inviato ha scoperto che, all’interno di un parchetto di, dei ragazzi piuttosto giovani erano soliti spacciare la. La reazione dei malviventi non è stata affatto pacata, sta di fatto che Vittorio è stato inondato di insulti e minacce. Accuse e minacceVittorioVittoriosi è recato a, precisamente a, per portare alla luce una triste realtà che era solita svolgersi all’interno di uno dei parchi del posto. I porticati e i giardinetti di tale luogo si erano trasformati da tempo in ...