Britney Spears ritorna in possesso del suo patrimonio dopo 13 anni | la timeline degli eventi

Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - ilpost : Il padre di Britney Spears, James Spears, non sarà più il tutore legale della figlia - NetflixIT : Un problema da oscurare, anche sotto i riflettori. Il documentario Britney contro Spears è ora disponibile. - rtl1025 : ?? #BritneySpears festeggia, dopo 13 anni si riprende la sua vita: il padre #Jamie non sarà più il suo tutore legale… - Diregiovani : Alla fine ha vinto lei. #BritneySpears è libera. Il padre, Jamie, è stato rimosso ufficialmente dal ruolo di tutore… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

La tutela diè duplice, da una parte quella legata agli affari finanziari, dall'altra quella personale. La popstar non ha potuto controllare le sue finanze dal 2008, una fortuna da ...è finalmente libera: una giudice di Los Angeles ha sospeso ieri la tutela legale del padre, da cui, da oltre 13 anni, dipendeva la vita della pop star. "La situazione attuale è ...Los Angeles, 30 set. (askanews) - Una guerra familiare che sembra chiudersi dopo anni di battaglie in tribunale. Jamie Spears non è più il ...Britney Spears, che dal 2008 era vincolata alla tutela legale del padre e da mesi rivendicava il proprio desiderio di indipendenza, è finalmente libera. La decisione del tribunal ...