Bracciante muore bruciato vivo Protesta per chiedere dignità sul lavoro

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’incendio è divampato nella tarda serata di mercoledì, distruggendo rapidamente il ghetto di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani e portandosi via la vita di Omar, undi 30 anni di origine senegalese, di cui ancora non si conoscono tutte le generalità. Ènel suo giaciglio mentre dormiva. Come gli altri 300 migranti che vivevano nel campo sorto sull’area (una volta occupata dalla Calcestruzzi Selinunte a Castelvetrano), il giovane era occupato nella raccolta delle olive, raggiungeva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

MgraziaT : RT @Sarita_Libre: #Sicilia, incendio nella baraccopoli dei #migranti: muore bracciante impiegato nella raccolta olive - mariandres2014 : RT @Sarita_Libre: #Sicilia, incendio nella baraccopoli dei #migranti: muore bracciante impiegato nella raccolta olive - danielamarch8 : RT @sobchak69: Baraccopoli. Braccianti. Morte. Equazione non accettabile, ma chi fa qualcosa? #lavoro #italia - ZitelleArturo : RT @sobchak69: Baraccopoli. Braccianti. Morte. Equazione non accettabile, ma chi fa qualcosa? #lavoro #italia - peppe844 : RT @Sarita_Libre: #Sicilia, incendio nella baraccopoli dei #migranti: muore bracciante impiegato nella raccolta olive -

Il rogo è divampato nella notte all'interno di una baraccopoli. Trovato un corpo carbonizzato. In quello che prima era uno stabilimento industriale, vivevano oltre 300 persone di Giorgio RutaUn'odissea lunga dieci anni "Quando otto anni fa creammo l'associazione "Contadinazioni", era appena avvenuta la morte di un altrosenegalese deceduto in un casolare. Il nostro obiettivo ...I vertici regionali di MCL e ALS Sicilia esprimono il proprio cordoglio per la morte del migrante,un bracciante agricolo di 30 anni di origini africane trovato carbonizzato dai Vigili del Fuoco ...Oggi tutti diranno che è stata una tragedia annunciata, quella al campo abusivo dei migranti stagionali di via Selinunte ex “Calcestruzzi Selinunte”. Oggi muore un bracciante agricolo senegalese avvol ...