Boxe | inchiesta McLaren | “A Rio 2016 un sistema per manipolare gli esiti dei match”

(Di giovedì 30 settembre 2021) “C’era unperi risultati degli incontri di pugilato a Rio”. E’ questo il contenuto più forte contenuto nell’indipendente portata avanti dal professor Richard. Stando alle dichirazioni di Umar Kremlev, il presidente della Federazione internazionale di pugilato (Aiba), “L’Aiba prende atto con preoccupazione e conferma che sono state attuate ampie riforme per garantire l’integrità nelle sue competizioni. Ora dobbiamo esaminare attentamente il rapporto e vedere quali passi sono necessari per garantire giustizia”. SportFace.

Ultimissime notizie . È clamoroso il risultato dell'ufficiale sulle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 : stando a quanto scoperto dal giudice Richard McLaren, la competizione difu truccata 'senza alcun dubbio' . Si parla di quasi ...Due anni fa il Comitato Olimpico Internazionale aveva già chiarito che qualcosa con gli arbitri dellaera andato storto, e aveva bocciato " in pratica sconfessato " il lavoro di tutto il ...“C’era un sistema per manipolare i risultati degli incontri di pugilato a Rio 2016”. E’ questo il contenuto più forte contenuto nell’inchiesta indipendente portata avanti dal professor Richard McLaren ...Arriva la decisione della Procura federale in merito al caso Michele Broili, che nell'ultimo match del campionato italiano dei pesi superpiuma era sfilato nel ring con dei tatuaggi ...