Borussia Dortmund | patto verbale con Haaland | il norvegese lascerà il club a fine stagione

patto verbale tra il Borussia Dortmund e Erling Haaland, destinato a lasciare i giallorossi al termine della stagione. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo 'As', il quale, citando fonti provenienti direttamente dal club tedesco, rende noto che non esiste una clausola e che dunque si attendono offerte. Stando al patto, il Borussia è tenuto a trattare con il Real Madrid, club scelto dal norvegese, ma niente è ancora sicuro e con Mino Raiola non sono da escludere sorprese.

