Borsa: Milano chiude in calo ( - 0,21%) (Di giovedì 30 settembre 2021) Chiusura in lieve flessione per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,21%, a 25.683 punti. . 30 settembre 2021

