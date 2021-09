Bonus idrico senza Isee, arriva il Decreto attuativo: chi potrà richiedere l’agevolazione e quanto varrà (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 27 settembre è stato firmato il Decreto attuativo del Bonus idrico, pensato dall’ultima Legge di Bilancio per ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco quali sono i dettagli contenuti nel Decreto e come funzionerà questo Bonus atteso già da marzo 2021. Bonus idrico, chi può richiederlo e come si può spendere Il Decreto è stato firmato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e ha definito i beneficiari e i requisiti per l’accesso all’agevolazione. Il Bonus idrico di può richiedere per: acquistare e/o installare vasi sanitari che abbiano un volume di scarico non superiore ai 6 litri; incluse anche eventuali opere, sia idrauliche che murarie, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 27 settembre è stato firmato ildel, pensato dall’ultima Legge di Bilancio per ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco quali sono i dettagli contenuti nele come funzionerà questoatteso già da marzo 2021., chi può richiederlo e come si può spendere Ilè stato firmato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e ha definito i beneficiari e i requisiti per l’accesso al. Ildi puòper: acquistare e/o installare vasi sanitari che abbiano un volume di scarico non superiore ai 6 litri; incluse anche eventuali opere, sia idrauliche che murarie, ...

