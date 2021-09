Bonus antiplastica fino a 5mila euro: cos’è e come richiederlo (Di giovedì 30 settembre 2021) In arrivo il “Bonus antiplastica”. Si tratta di un contributo a fondo perduto istituito allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti plastici e contenere gli effetti del cambiamento climatico. Con il “Decreto Clima” del 2019 sono stati stanziati 40 milioni di euro predisposti per il 2020 e il 2021, 20 milioni di euro per ciascun anno. Il decreto attuativo del Bonus è stato ora firmato dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e da quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il Bonus antiplastica, in particolare, è un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro istituito con l’obiettivo di ridurre i rifiuti nocivi per l’ambiente e così contenere gli effetti del cambiamento climatico. Esso è destinato ai ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 settembre 2021) In arrivo il “”. Si tratta di un contributo a fondo perduto istituito allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti plastici e contenere gli effetti del cambiamento climatico. Con il “Decreto Clima” del 2019 sono stati stanziati 40 milioni dipredisposti per il 2020 e il 2021, 20 milioni diper ciascun anno. Il decreto attuativo delè stato ora firmato dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e da quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il, in particolare, è un contributo a fondo perdutoa 5.000istituito con l’obiettivo di ridurre i rifiuti nocivi per l’ambiente e così contenere gli effetti del cambiamento climatico. Esso è destinato ai ...

Bonus antiplastica fino a 5mila euro, cos'è e come funziona

