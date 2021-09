Bologna, Soumaoro positivo al Covid: il comunicato (Di giovedì 30 settembre 2021) Tegola per il Bologna. Il difensore Soumaoro è risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.Foto: Sito Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Tegola per il. Il difensoreè risultatoal-19. Ecco ildel club rossoblù: “IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al-19 del calciatore Adama. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

