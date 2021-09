Bologna | Soumaoro positivo al coronavirus

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un caso discuote la Serie A dopo giorni senza notizie in tal senso. Si tratta del difensore delAdama, che è risultatoin occasione degli ultimi tamponi effettuati e che per questo salterà la Lazio: “In seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Soumaoro

- Torna ad affacciarsi il Coronavirus in Serie A e al. In seguito ai test effettuati è emersa la positività del difensore rossoblù Adama, già posto in isolamento domiciliare come ha reso noto lo stesso club rossoblù con questo ...Novanta minuti in Coppa Italia e 9' in campionato: Adamaera pronto a riprendersi il posto in squadra contro la Lazio (e da titolare) anche grazie al cambio di modulo ma questa mattina è stata riscontrata la sua positività al Covid - 19.Piove sul bagnato in casa del Bologna. All’attuale momento di difficoltà in campionato (due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate) si è aggiunta oggi la notizia della poitività al Covid-19 ...Bologna, 30 settembre 2021 - Non c'è pace per Adama Soumaoro: il difensore centrale francese, riscattato in estate dopo le buone prestazioni offerte nella scorsa stagione, si è trovato improvvisamente ...