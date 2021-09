Advertising

TV7Benevento : Calcio: Bologna, Soumaoro positivo al Covid... - glooit : Bologna, Soumaoro positivo al coronavirus leggi su Gloo - Nutizieri : Bologna, Soumaoro positivo al Covid: è in quarantena - LALAZIOMIA : Soumaoro positivo al Covid-19: il comunicato del Bologna - Calcio News 24 - DLabanti : RT @corrierebologna: Bologna, Soumaoro positivo al Covid: è in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Soumaoro

Cattive notizie in casa: Adamaè risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto il club, con una nota: "IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid ...Di seguito il comunicato: IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid - 19 del calciatore Adama. Come da protocollo sono state ...Brutte notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che perde Adama Soumaoro: l'ex difensore del Lille è risultato positivo al Covid-19 ...Bologna, 30 set. - Il difensore del Bologna Adama Soumaoro è risultato positivo al Covid. Lo rende noto il club rossoblù in un comunicato. "Il Bologna Fc 1909 c ...