Bologna | Souamoro positivo al Covid

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il difensore del, Adama Soumaoro, è risultatoal. Lo comunica il club emiliano. “Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”, si legge nella nota.

Nuova positività al Covid in Serie A: questa volta a essere fermato dal virus è stato Adama Soumaoro, difensore del Bologna. Il calciatore rossoblù si è sottoposto a uno dei test di routine ...Il Bologna ha pubblicato in una nota la positività di un proprio tesserato: non sarà a disposizione nella gara contro la Lazio ...