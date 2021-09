Bologna, nuova tegola per Mihajilovic: è positivo al Covid (Di giovedì 30 settembre 2021) Ancora problemi per Mihajilovic e il Bologna. Dopo un buon inizio, i rossoblù stanno avendo diverse difficoltà a livello di risultati, infatti la squadra si trova in ritiro. Oggi, è uscita, inoltre, la positività al Covid di Soumaoro. Bologna, Soumaoro, Covid Questo il comunicato del Bologna: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”. LEGGI ANCHE: In FIGC succede di tutto: Lotito attacca, Gravina risponde L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Ancora problemi pere il. Dopo un buon inizio, i rossoblù stanno avendo diverse difficoltà a livello di risultati, infatti la squadra si trova in ritiro. Oggi, è uscita, inoltre, la positività aldi Soumaoro., Soumaoro,Questo il comunicato del: “IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”. LEGGI ANCHE: In FIGC succede di tutto: Lotito attacca, Gravina risponde L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Tg3web : Nuova iniziativa dell'università di Bologna per Patrick Zaki, ancora rinchiuso in un carcere egiziano. Attori di ci… - BadenHaus : Bologna (Italia), ancora dal Cersaie, ecco la nuova linea ONDA in tutto il suo splendore. ???? #bologna #cersaie… - BfcOfficialPage : Il Bologna Fc 1909 annuncia la nuova partnership con @eToroitalia. Scopri di più cliccando la card qua sotto ?? - AlexSabetti : RT @kulturjam: Il processo nei confronti di Patrick Zaki è stato aggiornato al 7 dicembre, quando si terrà una nuova udienza. Lo studente e… - UispERtutti : Al via la nuova stagione di #TennisUisp con tante novità e soprattutto tanta voglia di tornare in campo! Qui tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna nuova Il Padel femminile di Fiorano Modenese campione d'Italia "Ci rende orgogliosi " spiega Roberto Ferrari della Viaemilia Padel Academy " che dopo soli 8 mesi dall'avvio di questa nuova realtà sportiva, Fiorano Modenese abbia già raggiunto traguardi così ...

Bologna, ulteriormente rinviato al 2022 il concerto di Gigi D'Alessio I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it. La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal martedì al venerdì (ore 15 -...

Bologna, è Theate la nuova carta per la difesa Corriere dello Sport Sensoli sceglie Sadegholvaad: “Porterà avanti la nuova visione di Rimini” Ciò che ognuno di noi deve chiedersi prima del voto però, è in che modo vuole che il prossimo sindaco sia diverso. E la Sensoli torna sulla scelta del Movimento di appoggiare la Lisi: una scelta defin ...

In Romagna per i non vaccinati rischio dieci volte superiore. I dati sulle coperture Nel periodo dal 26 Agosto al 22 Settembre 2021, l’incidenza dei ricoveri in ospedale per COVID è stata di 11,7/10.000 nei non vaccinati, rispetto a 1,5 nei vaccinati. Per percentuali di coperture vacc ...

