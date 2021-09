Bollettino Covid oggi | giovedì 30 settembre | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a302021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta l’operazione di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta alla diffusione del-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 3.804 nuovi, 51, 5.714, 122.252 tamponi molecolari, 440 (-10) ricoverati in terapia intensiva, 3.198 (-119) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono -1.671 gli attualmente positivi per un totale di 94.308. IL ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: 'Ripresa grazie ai vaccini'. LIVE - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #30settembre #Coronavirus #COVID19 - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #30settembre - Fprime86 : RT @SkyTG24: Covid Piemonte, il bollettino: 207 nuovi casi. Incidenza allo 0,9% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Italia , i dati deldi oggi, giovedì 30 settembre 2021: sono 3.804 i contagi registarti nelle ultime 24 ore, mentre sono 51 le vittime . Ieri i positivi ai testerano 3.212, ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. - IMPERIA (Asl 1): 17 - SAVONA (Asl 2): 8 - GENOVA: 26, di cui: ? Asl 3: ...Salgono da 3.212 a 3.804 i contagi oggi in Italia, dove il tasso di positività sale di un decimale all’1,2%, mentre si contano 51 morti contro i 63 di ieri. Calano anche i ricoverati in terapia intens ...51 morti e 3.804 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 30 settembre, sulla situazione della pandemia in Italia.