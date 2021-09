Bollettino Covid, oggi 30 settembre 2021: 3.804 contagi, 51 morti. Mattarella: usciti dalla fase acuta della pandemia (Di giovedì 30 settembre 2021) Covid Italia, i dati del Bollettino di oggi, giovedì 30 settembre 2021: sono 3.804 i contagi registarti nelle ultime 24 ore, mentre sono 51 le vittime. Sono stati effettuati... Leggi su ilmattino (Di giovedì 30 settembre 2021)Italia, i dati deldi, giovedì 30: sono 3.804 iregistarti nelle ultime 24 ore, mentre sono 51 le vittime. Sono stati effettuati...

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: 'Ripresa grazie ai vaccini'. LIVE - infoitinterno : Bollettino covid, i dati di giovedì a Milano e in Lombardia: i nuovi positivi sono 401 - Corriere : RT @paolacars: Conteggiati 296 casi pregressi della Sicilia. La tendenza della curva resta in discesa lenta. Ricoveri: -119. Terapie intens… - paolacars : Conteggiati 296 casi pregressi della Sicilia. La tendenza della curva resta in discesa lenta. Ricoveri: -119. Terap… - PalermoToday : Covid, in Sicilia 204 nuovi casi ma ne 'spuntano' 296 del 2020 -