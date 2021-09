Bollettino Covid di oggi 30 settembre in Lombardia e Italia

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ancora dati positivi sulla pandemia in. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 22 - 282021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: 'Ripresa grazie ai vaccini'. LIVE - Nazione_Umbria : Covid Umbria, il bollettino del 30 settembre: 57 nuovi positivi - CasilinaNews : 32 nuovi casi positivi al Covid in Ciociaria: 8 a Veroli - MundoNapoli : Covid-19, il bollettino odierno della Regione Campania - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (30 settembre 2021) Ecco l’aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Nessun decesso di persona positiva al test del- 19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane 11.762 deceduti risultati positivi al virus, così ...Bilancio tra luci ed ombre quello registrato dalufficiale della Regione Liguria. Sono 74 i nuovi positivi al- 19 oggi in Liguria, scoperti con 2.807 tamponi molecolari effettuati ...Sono 335 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.093 tamponi processati. Lo comunica l'unità di crisi della ...Sono 363 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri 5 morti. E' di ...