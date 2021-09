Bollettino Covid di oggi 30 settembre in Lombardia e Italia | 3 804 casi e 51 morti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ancora dati positivi sulla pandemia in. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 22 - 282021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi ...

SkyTG24 : Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: 'Ripresa grazie ai vaccini'. LIVE - cafifal : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #30settembre - messina_oggi : In Sicilia registrati 500 casi di Covid, 7 le vittimePALERMO (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del Ministero dell… - VoceGiallorossa : ?? COVID-19 - Il bollettino della Protezione Civile: +3.804 nuovi contagi - sulsitodisimone : Covid: in Italia 3.804 casi e 51 morti, il tasso di positività su a 1,2% -

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 30 settembre: 3.804 nuovi casi e 51 decessi. Imperia (Asl 1): 17 Savona (Asl 2): 8 Genova: 26 (di cui Asl 3: 24 e Asl 4: 2) La Spezia (Asl 5): 22 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1 Attualmente positive al Covid sono 2.256 persone. Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 30 settembre, sono 3.804 i nuovi casi e il tasso di positività è dell'1,2%. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 308.836 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1,2%.