Bollette: Salvini, 'trovare altri tre miliardi per ridurre aumenti' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Visti i dati economici positivi, chiediamo al presidente Draghi di trovare altri tre miliardi per evitare per tutte le famiglie e le imprese italiane l'aumento della luce e del gas". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Visti i dati economici positivi, chiediamo al presidente Draghi ditreper evitare per tutte le famiglie e le imprese italiane l'aumento della luce e del gas". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5.

Advertising

sportli26181512 : Caso Morisi, Salvini comunica senza umiltà: i paladini del bene sempre e comunque non esistono: Inflazione, ricordi… - marru74063474 : #Morisi metteva la troca nei libbbri #29settembre #lega #Salvini #bollette #COVID #COVID19 #LaBestia #lucamorisi… - No_Islam_ : @GIORGIOMALAVOL1 A TgCom24 si dice che Draghi avrebbe parlato di azzeramento delle bollette. Nel caso il merito lo… - AM_007_ : RT @DSant65: Non ne azzecca una....#Salvini aveva detto “ vittoria della #lega,il costo delle #bollette non aumenteranno “ .Dal 1 ottobre c… - carloangeli : RT @XGannicusX: @Yi_Benevolence @Danieleriz80 La Lega NON È PIÙ Salvini. Salvini è ormai al lumicino. Votare oggi lega significa appoggiare… -