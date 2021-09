Bobo Craxi: "Tornano i socialisti, l'ergastolo sentimentale in Italia è finito" (Di giovedì 30 settembre 2021) “È finita la stagione della politica senza sale, torna gradualmente il sedimento ideologico. Lo si è visto in Germania, ma lo sto toccando con mano. L’ergastolo sentimentale che gli Italiani avevano comminato al Psi è finito”. Bobo Craxi, cognome storico quanto pesante, ex deputato del Nuovo Psi eletto con la Casa delle Libertà e sottosegretario agli Esteri nel governo Prodi, è capolista a Roma per la lista socialista apparentata con Gualtieri. Con un obiettivo: “L’anno prossimo sarà il 130esimo anniversario dalla nascita del partito socialista, spero che sarà presente nelle istituzioni capitoline”. A Roma torna il garofano rosso. Da quanto tempo mancava? Alle Comunali da oltre vent’anni. Alle politiche del 2013 mi ero candidato nel Lazio al Senato, collegato con il centrosinistra, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) “È finita la stagione della politica senza sale, torna gradualmente il sedimento ideologico. Lo si è visto in Germania, ma lo sto toccando con mano. L’che glini avevano comminato al Psi è”., cognome storico quanto pesante, ex deputato del Nuovo Psi eletto con la Casa delle Libertà e sottosegretario agli Esteri nel governo Prodi, è capolista a Roma per la lista socialista apparentata con Gualtieri. Con un obiettivo: “L’anno prossimo sarà il 130esimo anniversario dalla nascita del partito socialista, spero che sarà presente nelle istituzioni capitoline”. A Roma torna il garofano rosso. Da quanto tempo mancava? Alle Comunali da oltre vent’anni. Alle politiche del 2013 mi ero candidato nel Lazio al Senato, collegato con il centrosinistra, ma ...

