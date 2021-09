Biraghi: «Ho sempre sputato sangue per la Fiorentina. Sul futuro di Vlahovic…» (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato al TGR Toscana: le sue dichiarazioni Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato al TGR Toscana. CAPITANO – «Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue e sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente». ITALIANO – «È la nostra mentalità. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all’avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe». VLAHOVIC – «A noi interessa che sia tranquillo e sereno, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano, difensore e capitano della, ha parlato al TGR Toscana: le sue dichiarazioni Cristiano, capitano della, ha parlato al TGR Toscana. CAPITANO – «Hodato tutto per la, hoile sonouscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente». ITALIANO – «È la nostra mentalità. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all’avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe». VLAHOVIC – «A noi interessa che sia tranquillo e sereno, ...

