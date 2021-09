Bernardo a Sala: “Non vedi i poveri sotto casa, di che sinistra sei? Il 4 ottobre prepara il Maalox” (Di giovedì 30 settembre 2021) “La classe dirigente che amministra la città si dovrebbe vergognare: anche a pochi passi da Palazzo Marino dormono decine di senzatetto. Come fanno a non vederli? Meno male che si dicono di sinistra”. Luca Bernardo, primario di Pediatria al Fatebenefratelli e candidato sindaco del centrodestra a Milano, in un’intervista al ‘Corriere della sera‘ incenerisce il sindaco uscente Giuseppe Sala. Il candidato del centrosinistra che accoglie Greta e si preoccupa della foresta amazzonica, non si accorge del degrado cittadino. Dove anche stanotte ci sono state violenze nei pressi della Stazione Centrale. “Ho girato come una trottola. seimila chilometri in due mesi e mezzo – spiega Bernardo -. Ho lavorato fino ad agosto, per settembre e ottobre ho preso invece l’aspettativa. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) “La classe dirigente che amministra la città si dovrebbe vergognare: anche a pochi passi da Palazzo Marino dormono decine di senzatetto. Come fanno a non vederli? Meno male che si dicono di”. Luca, primario di Pediatria al Fatebenefratelli e candidato sindaco del centrodestra a Milano, in un’intervista al ‘Corriere della sera‘ incenerisce il sindaco uscente Giuseppe. Il candidato del centroche accoglie Greta e si preoccupa della foresta amazzonica, non si accorge del degrado cittadino. Dove anche stanotte ci sono state violenze nei pressi della Stazione Centrale. “Ho girato come una trottola.mila chilometri in due mesi e mezzo – spiega-. Ho lavorato fino ad agosto, per settembre eho preso invece l’aspettativa. ...

Advertising

gianmilan76 : RT @FCaligaris: Ok, Sala non sarà il miglior sindaco della storia ma il livello della campagna elettorale di Bernardo è questo https://t.co… - FCaligaris : Ok, Sala non sarà il miglior sindaco della storia ma il livello della campagna elettorale di Bernardo è questo - A5359201 : Milano: leader c.destra con Bernardo. Salvini: No a città fighetta e green di Sala - LaPresse - Andrea94568144 : Milano, il candidato Luca Bernardo: «La città di Sala non vede i poveri. Per sfidarlo ho fatto 6 mila chilometri» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Luca Bernardo: «La città di Sala non vede i poveri. Per sfidarlo ho fatto 6 mila chilom... -