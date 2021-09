Berlusconi: «Morisi aveva solo il difetto di essere gay. Salvini o Meloni premier? Non scherziamo» (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel giorno del suo 85esimo compleanno Silvio Berlusconi rilascia un’intervista a La Stampa in cui dice la sua sul centrodestra in difficoltà e racconta la sua voglia di tornare in campo. Ma parla anche del caso di Luca Morisi e dei suoi alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. «Ma sì, è chiaro che questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c’è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondo Morisi che ha fatto? aveva solo il difetto di essere gay…», sostiene il Cav. Secondo Berlusconi «non è solo il centrodestra che è in ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel giorno del suo 85esimo compleanno Silviorilascia un’intervista a La Stampa in cui dice la sua sul centrodestra in difficoltà e racconta la sua voglia di tornare in campo. Ma parla anche del caso di Lucae dei suoi alleati Matteoe Giorgia. «Ma sì, è chiaro che questa vicenda è un danno pere per la Lega. Quando c’è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondoche ha fatto?ildigay…», sostiene il Cav. Secondo«non èil centrodestra che è in ...

