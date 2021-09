Berlusconi compie 85 anni | gli auguri ritoccati della fidanzata Marta Fascina | «Buon compleanno amore!»

(Di giovedì 30 settembre 2021) «amore mio!». Con un post (che non risparmia filtri), 31, fa glial suo compagno Silvioche oggi ne85. I due camminano mano nella mano, lui visibilmente ringiovanito, ma anche lei, stretta in un lungo abito a pois carta da zucchero, forse ha un po’ esagerato con il ritocchino virtuale. E dire che laè ancora molto giovane. Il tatuaggio d’amore Ladi, per la quale sarebbe finito l’amore con Francesca Pascale, è accanto a Silvio da più di un anno. Calabrese, lavorava alla Fondazione Milan, dove ha avuto modo di entrare a contatto sempre più stretto con il Cavaliere. E il loro amore sembra andare a gonfie vele, ...

... dopo, l'Italia ha prodotto quattro giovani leader nazionali (Conte lo escludo perché ... vale per chiunque - a un certo punto impazzisce: spinge i limiti più in là,errori marchiani, ...Ma come ormai ha abituato e dimostrato da sempre,non si lascia scalfire più di tanto dalle 'intemperiè esterne e personali. Il titolo della brochure "Io sono Forza Italia" E nel giorno ...Silvio Berlusconi non lascia la politica e si dice pronto al rilancio del centrodestra unito, con una chiara idea: a Salvini e Meloni non può essere affidato l'incarico di formare un nuovo governo Spe ...Silvio Berlusconi ha compiuto 85 anni e la compagna Marta Fascina gli ha fatto una dolce dedica social. Nella foto di coppia postata indossato un elegante abito a pois, il cui prezzo è da capogiro. L’ ...