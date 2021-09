Benfica-Barcellona 3-0: gol e highlights di Champions League | VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Gol e highlights di Benfica-Barcellona 3-0: dominio delle 'Aquile' di Lisbona sul malcapitato Barça di Ronald Koeman. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Gol edi3-0: dominio delle 'Aquile' di Lisbona sul malcapitato Barça di Ronald Koeman. Il

Advertising

FBiasin : A #Barcellona (ko 3-0 con il #Benfica) sono #messi malissimo. - RivistaUndici : Erano cinquant’anni che il Barcellona non perdeva le prime due partite in una coppa europea. - sportmediaset : #Barcelona: dopo il pesantissimo ko per 3-0 contro il Benfica in Champions League il destino dell'allenatore olande… - CalcioNews24 : Il presidente del #Barcellona pazzo di #Pirlo - infoitsport : Le aperture spagnole - Il Benfica travolge un Barcellona penoso e vicino all'eliminazione -