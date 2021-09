Benedetto Croce? Rileggerlo per ricordarsi cos'è il liberalismo: la civiltà separa pubblico e privato (Di giovedì 30 settembre 2021) Che l'uso politico del caso Morisi sia l'ennesimo indice di una barbarie radicata, sarebbe a tutti evidente se vivessimo in un'altra epoca e in un altro contesto storico. L'età moderna, quella che ci ha dato lo Stato di diritto e il liberalismo, ha sempre distinto nelle sue classi dirigenti la morale dalla politica. La politica è in democrazia soprattutto rappresentanza di interessi, che sta al leader cogliere ed esprimere. Cosa che ha magnificamente fatto negli anni scorsi Matteo Salvini con problemi, quali l'immigrazione e la sicurezza pubblica, che le altre forze politiche sottovalutavano. È da qui che è nata la forza di un partito che dal 4% dei voti è diventato alle ultime Europee (solo due anni fa) il primo partito italiano. Va dato atto alla visione e all'intuito di Salvini avere individuato e cavalcato con continuità questa linea, avvalendosi anche di uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Che l'uso politico del caso Morisi sia l'ennesimo indice di una barbarie radicata, sarebbe a tutti evidente se vivessimo in un'altra epoca e in un altro contesto storico. L'età moderna, quella che ci ha dato lo Stato di diritto e il, ha sempre distinto nelle sue classi dirigenti la morale dalla politica. La politica è in democrazia soprattutto rappresentanza di interessi, che sta al leader cogliere ed esprimere. Cosa che ha magnificamente fatto negli anni scorsi Matteo Salvini con problemi, quali l'immigrazione e la sicurezza pubblica, che le altre forze politiche sottovalutavano. È da qui che è nata la forza di un partito che dal 4% dei voti è diventato alle ultime Europee (solo due anni fa) il primo partito italiano. Va dato atto alla visione e all'intuito di Salvini avere individuato e cavalcato con continuità questa linea, avvalendosi anche di uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Benedetto Croce L'illusione matematica del nostro valore e le bollette della luce che dovrò imparare a leggere colpa di Benedetto Croce. O almeno questo è quel che ho risposto alla mia agente quando mi ha sgridata perché le ho detto che non capivo le cifre del rendiconto editoriale. Mentre sbuffava me la sono ...

Da Eduardo a Eduardo: Qui rido io ... e dalle vestali del Vate interpretate da Lucrezia Guidone e Elena Ghiaurov, truccate come personaggi di un quadro espressionista evocanti la Famiglia Addams, a Lino Musella come Benedetto Croce, che ...

Patuelli e Tarantino presentano “La Poesia di Dante” di Benedetto Croce – Ravenna24ore.it Ravenna24ore Il sottosegretario Costa ha incontrato in Riviera i candidati di Noi con l’Italia "Sosteniamo con convinzione il ricandidato sindaco Pasqualino Piunti" Il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa è giunto a San Benedetto del Tronto per sostenere il ricandidato sindaco del ...

Il sottosegretario Costa a San Benedetto visita la Croce Verde e il Palaspeca Il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa è tornato ieri a San Benedetto visitando sia la nuova sede della Croce Verde di via Petrarca che il punto vaccinale del palazzetto dello Sport ...

