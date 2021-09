Bedulita | Campus scolastico vallare | il programma di Facchinetti che cerca il bis

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 settembre 2021). Continuare il lavoro, riguardante anche opere di viabilità e impianti sportivi, in sinergia con gli altri comuni della Valle Imagna. Questo, in estrema sintesi, l’impegno di Roberto, attuale sindaco di, che si ricandida alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Una sfida a due quella per il paese della Valle Imagna, che vedrà riproporsi il confronto del 2016 tra lo stesso(81% dei voti con la lista Per un comune democratico, nata nel 1978) e Leonardo Turi (con la civica Scelta vincente). Roberto, 53 anni, geometra, presidente della Comunità Montana Valle Imagna, sindaco già nel periodo 2001-2011 (e in amministrazione comunale dal 1987 con incarichi di consigliere e assessore), se rieletto, vorrebbe continuare l’attuazione delle opere di ...