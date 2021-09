Beautiful, trama 30 settembre: Finn nasconde qualcosa? (Di giovedì 30 settembre 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 30 settembre 2021 con una svolta che darà molto da pensare ai telespettatori. Bill pronto a riconquistare Katie Una nuova puntata Beautiful oggi 30 settembre 2021, in onda su Canale 5 sempre dalle ore 13.40. Quinn sta raggiungendo il suo scopo ovvero distruggere Brooke una volta per tutte. Lei ha fatto di tutto per umiliare la Logan, da mostrare il video del bacio con Bill sino a fare in modo che Shauna sposasse Ridge a Las Vegas grazie ad un tranello. Nonostante Ridge e Brooke abbiano tentato di tornare insieme, c'è sempre qualcuno che si insinua all'interno di questo rapporto. ll Forrester ha deciso di fare un passo indietro e lasciare definitivamente la Logan, così la Fuller ha preso la palla al balzo e ha chiesto a Shauna di sposarsi per la seconda volta a Los Angeles. La moglie di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 settembre 2021) Anticipazionioggi 302021 con una svolta che darà molto da pensare ai telespettatori. Bill pronto a riconquistare Katie Una nuova puntataoggi 302021, in onda su Canale 5 sempre dalle ore 13.40. Quinn sta raggiungendo il suo scopo ovvero distruggere Brooke una volta per tutte. Lei ha fatto di tutto per umiliare la Logan, da mostrare il video del bacio con Bill sino a fare in modo che Shauna sposasse Ridge a Las Vegas grazie ad un tranello. Nonostante Ridge e Brooke abbiano tentato di tornare insieme, c'è sempre qualcuno che si insinua all'interno di questo rapporto. ll Forrester ha deciso di fare un passo indietro e lasciare definitivamente la Logan, così la Fuller ha preso la palla al balzo e ha chiesto a Shauna di sposarsi per la seconda volta a Los Angeles. La moglie di ...

