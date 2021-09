Beautiful anticipazioni oggi, 30 settembre: Bill vuole tornare da Katie (Di giovedì 30 settembre 2021) In questa nuova puntata di Beautiful di oggi 3o settembre 2021: Bill avverte Quinn di restargli lontano, Bill vuole riconquistare Katie, Steffy chiede altri antidolorifici a Finn Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 30 settembre: Bill avverte Quinn di stargli lontano, non vuole che lei continui ad interferire nella sua vita. Bill cerca il perdono di entrambe le sorelle ma ha capito che la donna della sua vita è Katie e lotterà per riconquistarla. Steffy continua ad avere forti dolori, per questo chiede a Finn altri antidolorifici, ma lui si rifiuta. Bill avverte Quinn di restargli lontano Katie ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 30 settembre 2021) In questa nuova puntata didi3o2021:avverte Quinn di restargli lontano,riconquistare, Steffy chiede altri antidolorifici a Finn Nelledidi30avverte Quinn di stargli lontano, nonche lei continui ad interferire nella sua vita.cerca il perdono di entrambe le sorelle ma ha capito che la donna della sua vita èe lotterà per riconquistarla. Steffy continua ad avere forti dolori, per questo chiede a Finn altri antidolorifici, ma lui si rifiuta.avverte Quinn di restargli lontano...

