Bayern-Dinamo Kiev 5-0 | gol e highlights di Champions League | VIDEO

(Di giovedì 30 settembre 2021) Gol ediMonaco-5-0: doppietta di Robert Lewandowski ma non soltanto nella goleada dei bavaresi.

Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'CHAMPIONS | Juventus-Chelsea 0-0 LIVE. Si gioca anche Bayern-Dinamo Kiev 0-0, Benfica-Barcellona 1-0,… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: CHAMPIONS | Juventus-Chelsea 0-0 LIVE. Si gioca anche Bayern-Dinamo Kiev 0-0, Benfica-Barcellona… - gacamey7 : RT @Gazzetta_it: Si va al riposo, Bayern Monaco-Dinamo Kiev 2-0 - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #rassegnastampa estera di oggi, #30settembre 2021 Disastro Barcellona: il Benfica vince 3-0 al Da Luz. Il Bayern ste… - gianmilan76 : RT @CalcioPillole: La #rassegnastampa estera di oggi, #30settembre 2021 Disastro Barcellona: il Benfica vince 3-0 al Da Luz. Il Bayern ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Dinamo

Era ladi Lobanovsky e Shevchenko, che sarebbe arrivata fino ai quarti di finale e poi nel ... Anche perché la doppia sconfitta controMonaco e Benfica è arrivata con sei gol subiti e zero ...Tengono le germaniche, nonostante la sconfitta del Lipsia ( 1 - 2) col Bruges: Dortmund ( 1 - 0) sullo Sporting, Wolfsburg ( 1 - 1) contro il Siviglia e(5 - 0) con laKiev. Van ...Il Barcellona non c’è più. Dopo il ko interno nella gara d’esordio con il Bayern Monaco, arriva quello esterno con il Benfica. Fin troppo facile dire ‘Senza Messi non si vince’, fin troppo vero. Nella ...Video Bayern Monaco Dinamo Kiev (risultato finale 5-0): highlights e gol del match deil secondo turno dei gironi di Champions league.